ЖДЯ сдала первый дом для переселенцев из ветхого жилья в Якутии

Фото: «Железные дороги Якутии»

«Железные дороги Якутии» сдали в эксплуатацию первый дом для жителей, переселяющихся из ветхого жилья. Торжественная сдача дома прошла в селе Якокит – там построили яркий четырехэтажный дом.

Первый этаж дома отдан под административные помещения, на остальных этажах разместились 23 квартиры. Все семьи уже получили ключи от своего нового жилья.

Застройщиком дома выступили сами «Железные дороги Якутии». Ранее компания уже сдала пять жилых домов в Алдане и Томмоте.

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