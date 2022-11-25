Фото: sakha.gov.ru

Ежегодно 25 ноября в Якутии отмечается День Олонхо и начинается его декада. Именно в этот день в 2005 году ЮНЕСКО провозгласило якутский народный эпос шедевром устного и нематериального наследия человечества, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с национальным праздником — Днем Олонхо!

Он отметил, что якутский эпос вобрал в себя созидательную и жизнеутверждающую философию народа саха, бережно переданную предками.

«В Олонхо воплощены вечные человеческие ценности, воспеваются победа добра над злом, единство и сплочение во имя процветания родной земли. Это духовное наследие помогало и помогает выстоять в самые трудные времена, сохранить язык, обычаи и традиции», — отметил он.

Ежегодно в Ысыахе Олонхо принимают участие хранители народных традиций не только со всей республики, но из-за ее пределов. Главным культурным событием в этом году в Верхневилюйске стал IV международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО.

В следующем году XVI Ысыах Олонхо в Оймяконском районе представят культуру коренных малочисленных народов Севера. А до 2027 года будет создана единая система Домов Олонхо под эгидой Арктического центра эпосов и искусств.

В юбилейный год также состоится переиздание полного собрания олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» и новая постановка национальной оперы по его мотивам.

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