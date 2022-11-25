Авиакомпании, осуществляющие рейсы в Якутию, получили субсидии на перевозки льготных категорий граждан в 2023 году

Фото: авиакомпания «Якутия»

В Федеральном агентстве воздушного транспорта объявили результаты проведения отбора авиаперевозчиков для обеспечения доступности воздушных перевозок населению, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Среди получателей субсидии — авиакомпании, осуществляющие рейсы в Якутию.

В 2023 году субсидии на перевозки льготных категорий граждан получат авиакомпании:

— «Якутия» на маршруты из Якутска во Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Минеральные Воды, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Южно-Сахалинск, из Нерюнгри в Москву, Новосибирск;

— «АЛРОСА» из Мирного в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также из Полярного в Москву, Новосибирск;

— Авиакомпания «Сибирь» из Якутска в Екатеринбург, Владивосток, Минеральные Воды, Владивосток, Уфу, из Мирного в Санкт-Петербург;

— «Аэрофлот» из Якутска в Москву;

— «Ред Вингс» из Иркутска в Якутск, Мирный, Нерюнгри;

— «Уральские авиалинии» из Якутска в Минеральные Воды, Екатеринбург и в обратном направлении.

Напомним, что к льготным категориям относятся: граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие его лица, инвалиды с детства II или III группы, а также многодетные граждане.

Также жителей Дальневосточного федерального округа в 2023 году по льготным тарифам будут возить:

— Авиакомпания «Якутия» по маршруту из Якутск в Санкт-Петербург, из Нерюнгри в Москву;

— «Аэрофлот» из Якутска в Москву;

— «АЛРОСА» из Мирного в Москву, Санкт-Петербург, из Полярного в Москву и в обратном направлении.

Отмечается, что авиакомпания «Якутия» открывает продажу субсидируемых авиабилетов с 25 ноября во всех агентствах (авиакассах) страны на полеты со 2 января 2023 года, авиакомпания «АЛРОСА» планирует открытие продаж с декабря этого года. Размеры специальных тарифов сохранены на уровне прошлого года.

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