В Якутии вручили стипендии олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии вручили первые стипендии главы региона для поддержки культурного наследия. Их получили 20 олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов – в течение года им ежемесячно будут переводить по 30 тысяч рублей. Одному из участников – народному мастеру Борису Неустроеву — была назначена пожизненная стипендия.

«Год культурного наследия приходит к весомому, логическому и торжественному завершению. Назначение стипендий – это конкретная, содержательная государственная поддержка носителей традиционной якутской культуры. А значит и развития нашего эпического наследия - олонхо, кругового танца осуохай, ысыаха, кузнечного дела», – заявил министр культуры Якутии Юрий Куприянов.

Министр добавил, что мера долгосрочная – подобные стипендии мастерам будут выдавать каждый год. Выплаты будут назначать за особые заслуги в деле возрождения, сохранения и распространения героического эпоса олонхо и традиционной культуры.

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