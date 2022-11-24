В Якутии открыли магистральные сети с питьевой водой для двух отдаленных сел

Фото: Дмитрий Садовников

В Якутии ввели в эксплуатацию магистральную сеть, которая обеспечит жителей Верхневилюйска и Андреевского чистой питьевой водой. Об этом сообщил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников, который сегодня выезжал на открытие станции в Верхневилюйском районе.

«Магистральные сети мы построили после станции водоочистки, которая была введена еще в прошлом году. Благодаря этому качественная питьевая вода и центральное водоснабжение стали доступны свыше 8,5 тыс. человек, это 41,3% от общей численности населения улуса», – рассказал Садовников.

Чиновник также уточнил, что вместе с водопроводной сетью были открыты канализационные очистные сооружения. Теперь сточные воды будут проходить многоступенчатую обработку, что ослабит удар по экологии.

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