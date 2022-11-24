Военный комиссар Якутии опроверг фейки о начале «второй волны» мобилизации

Фото: оперштаб Якутии

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин назвал фейками информацию о второй волне мобилизации. Сегодня он выступил с брифингом и сообщил, что комиссариаты занимаются лишь плановым осенним призывом – новых распоряжений о мобилизации им не поступало.

«Все эти слухи о том, что проводится вторая волна мобилизации являются фейками. Никаких заданий по мобилизации мы от генерального штаба не получали», – заявил Авдонин.

Он добавил, что комиссариаты также работают с теми, кто захотел пройти службу по контракту и с добровольцами. Призыв срочников в республике продлится до 31 декабря.

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