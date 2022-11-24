Глава Якутска встретился с семьями мобилизованных бойцов

Фото: мэрия Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев провел встречу с семьями мобилизованных якутян. Она прошла в школе №25 в очном формате – жители пожаловались мэру на проблемы и задали вопросы касательно мер поддержки.

«Наиболее актуальные темы обсуждения касались мер, принятых органами власти для поддержки семей участников специальной военной операции, в том числе предоставление земельных участков, продуктовых наборов, кредитных каникул, поддержки детей участников СВО. Все озвученные проблемные вопросы, каждый конкретный случай принят во внимание и по ним будет оказана адресная помощь», – заверили в мэрии.

Власти также напомнили, что родственники мобилизованных могут обратиться за консультациями и помощью в Центр поддержки семей военнослужащих. Некоторые вопросы, которые жители задали Григорьеву, потребовали индивидуального разбирательства – их будут решать совместно с управами города и подразделениями мэрии.

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