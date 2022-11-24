Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 ноября 2022 8:30

Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 25 ноября

Завтра в городе ожидается туман
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: t.me/photo_yakutsk

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 25 ноября в Якутске температура воздуха составит до -33 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер слабый, туман. Ночью -37-39°, днем -33-35°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -34 градуса, южный ветер 1 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.