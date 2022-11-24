Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 25 ноября

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 25 ноября в Якутске температура воздуха составит до -33 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер слабый, туман. Ночью -37-39°, днем -33-35°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -34 градуса, южный ветер 1 м/с.

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