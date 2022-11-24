У Якутска появилась собственная оперативная группа спасателей

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

В мэрии Якутска появилась новая структура — муниципальная аварийно-спасательная служба при управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, сообщил глава города Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в столице республики такое подразделение открыто впервые.

«В апреле мы создали службу, а уже в ноябре получили свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ», — пишет он.

В новый отдел вошли 15 человек, все они прошли строгий отбор. Руководителем назначен спасатель первого класса Роман Крутихин. Бойцам дали для работы гидравлические инструменты, альпинистское снаряжение, специализированный автомобиль на базе УАЗ, штабной автобус, лодки для обеспечения безопасности на воде, средства оказания первой помощи и многое другое для оперативного реагирования.

t.me/EvgenyGrigorev

Базируются они в самом центре города — у площади Орджоникидзе. По задумке, это позволит быстрее приехать на место ЧП.

Отмечается, что за последние полгода спасатели принимали участие в рейдовых мероприятиях МЧС, в период паводка помогали с эвакуацией людей и животных в пригородных селах, разворачивали пункты временного размещения, выезжали на тушение лесных пожаров и пожаров в жилом секторе, занимались поиском людей в лесу.

«Самое главное — на их счету спасенные человеческие жизни», — завершил свой пост Евгений Григорьев.

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