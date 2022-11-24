В Якутии таксистов могут привлечь к уголовной ответственности за перевозку пассажиров по неокрепшему льду

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Мегино-Кангаласском районе водителей такси могут привлечь к уголовной ответственности за перевозку пассажиров по неокрепшему льду, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

20 ноября на одной из улиц поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района сотрудники ГИБДД остановили машину Kia Rio под управлением 47-летнего водителя. Выяснилось, что он перевез четверых пассажиров из Якутска в Нижний Бестях по тонкому льду, достоверно зная, что это запрещено. За перевозку каждый из пассажиров заплатил по тысяче рублей.

21 ноября в этом же поселка была остановлена машина Toyota Ipsum, за рулем которой находился 35-летний водитель. Мужчина также незаконно перевез трех пассажиров из Якутска в Нижний Бестях через неокрепший лед, за это он взял с каждого по пятьсот рублей.

В ведомстве считают, что в действиях водителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью граждан. Материалы были переданы в следственные органы.

Таксистам может грозить наказание в виде штрафа до 300000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей и пассажиров не выезжать на неокрепший лед и дождаться официального открытия ледовых переправ.

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