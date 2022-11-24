Айсен Николаев вручил многодетным матерям Якутии государственные награды

Фото: t.me/aisen_nikolaev

В преддверии Дня матери, который отмечается в России 27 ноября, глава Якутии Айсен Николаев вручил выдающимся женщинам и многодетным матерям государственные награды.

Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Большие семьи, где в заботе и любви нескольких поколений растет много детей — это наша гордость. Сегодня знак «Высшая благодарность матери» получила Людмила Дмитриевна Слепцова из Верхоянского района. Вместе с супругом Александром Христофоровичем они подарили любовь и заботу не только своим шестерым, но и двенадцати приемным детям. Это заслуживает огромной похвалы и уважения. Слепцовы — настоящий образец для подражания, пример беззаветной родительской любви», — написал Айсен Николаев.

И поздравил всех матерей республики с наступающим праздником, а также передал им земной поклон за безграничное терпение, душевную щедрость, беззаветный труд в воспитании подрастающего поколения.

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