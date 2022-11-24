В Якутске в пригородных автобусах установили новое оборудование оплаты проезда

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пригородных автобусах Якутска установили новое оборудование для приема платы за проезд, сообщает Центр управления регионом.

Всего поставили 30 валидаторов на маршрутах №101, 102, 103, 107, 108, 109, 111.

Они появились после жалобы жительницы столицы республики на отсутствие кондукторов и долгое «обилечивание» пассажиров, из-за которого им приходится подолгу стоять на морозе. Свое заявление она направила через приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Жалобу пассажирки передали в Якутскую пассажирскую автотранспортную компанию. И те поставили валидаторы, которые должны сократить время посадки и высадки пассажиров.

Кроме того, специалисты «Алмазэргиэнбанка» работают над тем, чтобы уменьшить время обработки платежной операции.

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