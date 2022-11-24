В Якутске на месте сгоревшего гаража нашли труп мужчины

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В сгоревшем гаражном боксе на улице Мординова найдено тело погибшего 64-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, проводится процессуальная проверка. Пожар произошел в ночь на 24 ноября в гаражно-строительном кооперативе «Юбилейный-2».

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя СК России. Они провели осмотр и опросили очевидцев.

В рамках процессуальной проверки будут установлены причины возгорания и причина смерти мужчины.

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