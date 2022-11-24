В Якутии пройдут соревнования по танцевальному спорту

Фото: Sportyakutia.ru

В Мирнинском спортивном комплексе «Кимберлит» 4 декабря состоятся соревнования по танцевальному спорту «Кубок триколор», сообщает «Спорт Якутии».

Зрителей ждёт грандиозное шоу от мировых звезд танцевального спорта. Европейскую программу представят шестикратные чемпионы мира по танцевальному спорту, четырехкратные чемпионы Европы, девятикратные чемпионы России, двадцатикратные победители WDSF GrandSlam в европейской программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова.

Латиноамериканскую программу покажут двадцатикратные победители серии турниров Grand Slam, четырехкратный чемпион мира по танцевальному спорту, двенадцатикратный чемпион России, пятикратный чемпион Европы Армен Цатурян и чемпионка мира, чемпионка России, двукратная чемпионка Европы Доминика Бергманнова.

Всего на соревнованиях выступят 30 пар из юных и взрослых участников из девяти регионов России. 18 детских и 12 взрослых пар танцоров будут поделены на группы по цветам триколора, в которых и будут состязаться.

Мероприятие пройдет с 16:00, вход свободный.

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