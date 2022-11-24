В Якутии обновили правила единовременной выплаты родителям тройняшек

Фото: пресс-служба Минтруда Якутии

В Якутии усовершенствованы правила предоставления единовременной выплаты семьям, в которых родились тройни, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий будет предоставлена на основании обновленных правил. Соответствующее постановление принято сегодня, 24 ноября, поручение правительству дал глава республики Айсен Николаев.

Теперь выплата будет предоставляться без учета критерия нуждаемости, то есть семьям не надо будет предоставлять сведения о постановке на учет семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Также данная мера поддержки будет предоставляться проактивно, то есть без заявления.

Кроме того, снято ограничение про сроку подачи заявления на использование выплаты. Для сравнения, ранее надо было подавать заявление в течение полугода с момента рождения тройни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.