В Якутии убрали гору щебенки с дороги после обращения неравнодушного жителя

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23 ноября в полицию Хангаласского района поступило телефонное сообщение от гражданина, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Он рассказал, что на 45 километре региональной автодороги «Умнас» вблизи села Техтюр на проезжей части стоит гора щебенки, создающая аварийную ситуацию на дороге. Мужчина даже снял соответствующее видео и разместил его в соцсетях.

Туда были незамедлительно были направлены сотрудники Госавтоинспекции. Они вынесли предостережение организации ООО «Строй-В». Подрядчик устранил нарушение в тот же день. Возбуждено административное расследование.

Госавтоинспекция благодарит всех неравнодушных граждан, проявляющих свою активную гражданскую позицию в обеспечении безопасности дорожного движения.

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