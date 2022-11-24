Прокуратура проверит ситуацию с сиротой в Якутске, которой не дали квартиру

Фото: SakhaDay

Прокуратура Якутска организовала проверку по публикации в СМИ о нарушении жилищных прав девушки сироты.

Как установлено ведомством, девушка является сиротой и имеет право на получение жилого помещения по договору найма специализированного жилищного фонда. Но при достижении 18-летнего возраста квартирой до сих пор не обеспечена.

Прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы мэрия Якутска предоставила девушке благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда, отвечающее установленным требованиям. Иск прокуратуры находится на рассмотрении и контроле.

О тяжелом положении Елены Ефимовой писало издание SakhaDay. 18-летней сироте по закону положена квартира. Однако, девушку поставили в очередь, а жилье ей планируется предоставить только к 2025 году.

Елена находится в тяжелой жизненной ситуации, так как она родила в 16 лет, а еще является студенткой Жатайского техникума. Муж работает дворником. Девушка набрала микрокредитов и не может с ними расплатиться.

Молодая семья арендует деревянную двухкомнатную частично-благоустроенную квартиру в Залоге с крысами и тараканами. По ее словам, ей должны были предоставить квартиру в 18 лет, а не по очереди.

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