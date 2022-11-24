В Якутске сотрудник УФСИН спас осужденного от наезда машины, приняв удар на себя

Фото: «КримЯкутия»

Изданию SakhaDay стали известны подробности ДТП, произошедшего 10 ноября в Якутске на улице Очиченко.

Напомним, тогда около 8 часов вечера 18-летний водитель за рулем Toyota Premio не справился с управлением и вылетел в правую сторону дороги, при этом сбив двух пешеходов, пешеходное ограждение, ограждение частного дома и линию тепловых сетей.

Выяснилось, что пострадавшими пешеходами оказались сотрудник УФСИН и осужденный, которого он сопровождал. Сотрудник колонии успел заметить потерявшую управление машину и оттолкнул подопечного, приняв на себя основной удар. В итоге его госпитализировали в реанимацию с многочисленными переломами и ушибами. Осужденный же отделался ушибами.

18-летний водитель позже пояснил, что его «подрезал» автобус, а из-за гололедицы машину занесло в правую сторону.

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