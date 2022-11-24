В Зырянке Якутии собака на самовыгуле напала на детей. С хозяина пса взыскали 30 тысяч рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С жителя поселка Зырянка взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей ребенку, на которого напала его собака, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Как установили правоохранители, мужчина в апреле 2022 года выпустил своего пса без поводка и ошейника на самовыгул. И в отсутствие контроля со стороны хозяина тот набросился на гулявших детей. Пострадал один ребенок.

Прокуратура района обратилась с иском в суд. По его решению владелец животного выплатит пострадавшему компенсацию.

Решение суда в законную силу не вступило.

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