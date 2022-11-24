Более 14 миллиардов рублей выделят власти Якутии на финансирование сельского хозяйства

Фото: Минсельхоз Якутии

На финансирование сельского хозяйства в 2023 году выделят дополнительно 2,6 миллиарда рублей, таким образом, общая сумма выделенных средств составит 14,1 миллиарда рублей.

Такое поручение дал глава Якутии Айсен Николаев по итогам совещания по рассмотрению проекта государственного бюджета, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

– Мы всегда будем поддерживать сельское хозяйство – это для нас важнейший приоритет. Несмотря на непростые экономические условия основные параметры по поддержке бюджетной сферы мы выдерживаем. Впервые в истории республики финансирование сельского хозяйства превысит 14 млрд. рублей, – отметил Николаев.

Также будет выделены дополнительные средства в виде субсидий на поддержку табунного коневодства. Если в 2022 году размер субсидии был увеличен с 1,5 до 3 тысяч рублей за голову, то в 2023 году предлагается увеличить субсидию до 5 тысяч рублей.

Кроме того, ставка субсидий на молоко для организованных хозяйств вырастет с 50 до 60 рублей за килограмм. А субсидии для личных подсобных хозяйств увеличатся с 35 тысяч до 37 тысяч рублей за маточное поголовье.

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