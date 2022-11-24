В Якутии снизили тарифы на пассажирские перевозки по маршруту Якутск — Нижний Бестях

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

С 24 ноября снижены тарифы на пассажирские перевозки по маршруту Якутск — Нижний Бестях и обратно, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии со ссылкой на ООО «ЛенаВодСервис».

Проезд составит 1000 рублей с человека, перевозки осуществляются на суднах на воздушной подушке «Хивус». Тариф останется неизменным до официального открытия ледовой переправы Хатассы — Павловск.

Ранее в дни сложной обстановки на реке Лене стоимость проезда повышалась до 3500 рублей.

Режим работы перевозчика: ежедневно с 7 часов утра до 19 часов вечера.

Место отправления: со стороны Якутска — район городской дамбы; с поселка Нижний Бестях — зал ожидания АК «ЖДЯ».

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