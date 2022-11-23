В Якутске прошло заседание съезда учителей якутского языка

Фото: правительство Якутии

В Якутске прошло планерное заседание II Республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и культуры. Мероприятие было посвящено 100-летию ЯАССР, а также 130-летию с рождения первого якутского лингвиста Новгородова.

На съезде педагоги провели выставки, дискуссии на площадках, посвященные вопросам цифрового образования и разработки учебников. Всего в Якутск съехались порядка 500 учителей. Мероприятие посетил и глава Якутии Айсен Николаев:

«Как сказал наш президент Владимир Путин: «Живущие в России народы, родной язык и земли – являются ни с чем не сравнимым богатством». И вправду, народ, который высоко ценит свой язык, хранит и оберегает, развивает его является сильным и мощным. В нынешнее сложное время наиболее важным является сохранение и превозношение родного языка», — обратился к педагогам глава.

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