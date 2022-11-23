В Якутске у предпринимателя конфисковали носки с изображением конопли

Фото: veststroy.com

В торговом комплексе «Вавилон» выявили факт повторной продажи носков с изображением листьев, похожих на коноплю и надписью «Cannabis», сообщается на сайте Якутского горсуда.

Отмечается, что в соответствии с ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ, пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции.

Чтобы доказать, что на носках изображена именно конопля, была сделана ботаническая экспертиза. Кроме этого, провели еще психологическую экспертизу, которая сделала вывод, что изображение предположительно наркосодержащего растения может носить характер скрытой рекламы. А это особенно губительно для подростков.

Учитывая, что данный предприниматель совершил нарушение впервые, он отделался предупреждением. Но опасные носки у него конфисковали. Постановление суда вступило в законную силу.

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