В санатории «Бэс Чагда» будут реабилитировать участников СВО

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Подмосковный санаторий «Бэс Чагда», принадлежащий Якутии, примет на реабилитацию участников СВО, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Об этом сообщила заместитель постоянного представителя Якутии в Москве, руководитель рабочей группы Единого координационного центра по работе с ранеными Мария Сафонова.

«В санатории „Бэс Чагда“ разработана специальная программа медицинской реабилитации для участников специальной военной операции. 20-дневный курс предусматривает аппаратную физиотерапию, механотерапию , водолечение, ЛФК, теринкур, бассейн, фитотерапию. Пациентов будут вести терапевт, кардиолог, невролог, травматолог-ортопед и психотерапевт», — отметила Мария Сафонова.

Отмечается, что направление туда можно получить в министерстве здравоохранения Якутии, а также в Едином координационном центре всесторонней помощи мобилизованным и военнослужащим, участвующим в СВО, и их семьям.

В министерство здравоохранения Якутии можно обратиться через «горячую линию» 122 (добавочный номер 1), а в Единый координационный центр республики в Москве по телефонам: +7 (926) 887-08-52 и +7 (926) 886-86-04.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.