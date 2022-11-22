Якутию с официальным визитом посетит посол Казахстана

Фото: Министерство по внешним связям Якутии

Завтра, 23 ноября, в Якутию приедет посол Казахстана Ермек Кошербаев. Он прибудет в Якутск с однодневным визитом – дипломат планирует встретиться с главой Якутии по его приглашению.

Кошербаев окажется в республике впервые. Помимо встречи с Айсеном Николаевым, у него запланирован визит на ряд предприятий. Также дипломата познакомят с якутской культурой.

Визит Кошербаева состоится после заключения договоренностей между Якутией и Казахстаном на форуме в Петербурге. С Николаевым посол обсудит развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

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