Атомный ледокол «Якутия» спустили на воду

Фото: правительство Якутии

В Санкт-Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Якутия». Он стал четвертым судном в программе по обновлению гражданского ледокольного флота России.

Строительство ледокола началось в мае 2020 года. Пока судно не закончено до конца – достраивать его будут уже на воде. Ввод в эксплуатацию запланирован аж в декабре 2024 года. Еще до спуска на ледокол установили два ядерных реактора.

«Спуск нового универсального атомного ледокола несёт большой символический смысл, это значимое событие, которое произошло в год 100-летия образования нашей республики. Мы благодарны нашим судостроителям и гордимся их трудом, благодаря которому Россия занимает лидирующее место в области судостроения ледоколов такого класса», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире. Они способны обеспечивать навигацию в Арктике круглый год. Размеры у «Якутии» действительно впечатляющие – судно имеет 173 метра в длину, а водоизмещение составляет 33,5 тысячи тонн.

Примечательно, что «Якутия» также стала первым ледоколом линейки, получившим название от российского субъекта. Остальные три судна называются «Арктика», «Сибирь», «Урал».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.