В автомойке Якутска на улице Челюскина произошел пожар

Фото из архив ГУ МЧС по Якутии

Около 6 утра 22 ноября в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании автомойки «Ниг» на улице Челюскина.

Пожарные прибыли через семь минут, к этому времени из окна на втором этаже шел дым. Огонь повредил два помещения на площади 35 кв.м. и наружную стену.

Пожарные сумели спасти автомойку, рядом стоящее строение и шесть автомобилей.

Предположительная причина короткое замыкание электрооборудования, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

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