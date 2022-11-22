Прибывших из ДНР и ЛНР сводили в музей МВД в Якутске

Фото: МВД Якутии

Полицейские организовали экскурсию в музей органов внутренних дел для граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Директор музея имени И.Ф. Дьячковского, полковник милиции в отставке Александр Ярковой рассказал гостям республики историю становления органов внутренних дел в Якутии.

Хранитель музей с особым удовольствием ознакомил с подлинными документами, архивными фотографиями, личными архивами героев-милиционеров, семейными реликвиями. А также продемонстрировал уникальную коллекцию боевого стрелкового и холодного оружия, награды, спецсредства, свидетельствующие о нелегкой службе и героических подвигах сотрудников якутской милиции в борьбе с преступностью.

Отмечается, что представленные экспонаты и живой рассказ экскурсовода вызвали у гостей только положительные эмоции.

Фото: МВД Якутии

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