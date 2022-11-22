В Якутии лучшие жилые дома, дворы выберут на премии «Эйгэ»

Номинанты архитектурной премии "Эйгэ" конкурса "Лучший социальный объект". Фото: eyge.letoyakutia.ru

В Якутске 2 декабря состоится вручение архитектурной премии «Эйгэ». Жюри конкурса объявило шорт-лист претендентов на премию по 10 номинациям, сообщает Центр компетенций по вопросам городской среды Якутии.

Фото: eyge.letoyakutia.ru

Церемония главного события в области архитектуры и дизайна пройдет в Центре современной культуры им Ю.А. Гагарина. В жюри конкурса ведущие якутские и российские специалисты в сфере архитектуры и дизайна

Эксперты уже оценили 100 лучших проектов, которые были построены в республике за последние пять лет в 42 населенных пунктах. Они представили шорт-лист премии.

Фото: eyge.letoyakutia.ru

– Задача мероприятия - выявить наиболее выразительные, оригинальные и качественные архитектурно-градостроительные решения объектов капитального строительства и благоустройства, нам важно показать, что за реализацией проектов стоят большие команды, – отметила главный архитектор республики Ирина Алексеева.

Фото: eyge.letoyakutia.ru

Победители в каждой из 10 номинаций получат статуэтки в знак признания профессионального сообщества.

Главную награду премии – 10 миллионов рублей, получит муниципалитет за комплексный подход в преобразовании внешнего вида седа или города. Гран-при можно будет потратить на благоустройство общественного пространства.

В рамках конкурса состоятся дискуссионные площадки, а также выставка «Новейшая история российской архитектуры. Якутска: на встречу к 400-летию»

Фото: eyge.letoyakutia.ru

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