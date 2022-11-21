В Намском районе Якутии насмерть сбили пешехода

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 20 ноября в Намском районе на 78 км РАД «Нам» произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

44-летний водитель на Toyota Hiace наехал на 54-летнего пешехода. Мужчина от полученной травмы скончался 3 часа спустя в медучреждении, не приходя в сознание.

Водитель и пассажиры машины рассказали, что мужчина с признаками опьянения резко вышел на проезжую часть по направлению движения автомобиля.

Водитель Toyota Hiace имеет стаж вождения с 2001 года, помимо него, в салоне автомобиля находились три пассажира, никто из них не обратился за медпомощью. Сам водитель был трезв.

По факту ДТП проводится процессуальная проверка.

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