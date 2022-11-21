Несовершеннолетний якутянин оборудовал тайник с крупной партией наркотиков у жилого дома в Жатае

Поселок Жатай. Фото: 2ГИС

В Якутске состоялся суд над 18-летним жителем поселка Жатай, который пытался сбыть крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Преступление он совершил еще до достижения совершеннолетия. Юноша устроился через интернет на работу закладчиком. И в феврале 2022 года около жилого дома в Жатае оборудовал тайник, где спрятал заранее расфасованный наркотик.

Молодого человека поймали, товар изъяли. На жатайца завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «а», «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, по сети Интернет, в особо крупном размере.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

В отношении поставщиков дело выделено в отдельное производство.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.