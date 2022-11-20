Новая школа-сад открылась в Якутии

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В селе Туора-Кюель Чурапчинского района открылась школа-сад. Новое образовательное заведение носит имя первого председателя палаты представителей Госсобрания Ил Түмэн I созыва Афанасия Илларионова, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Он отметил, что раньше школа располагалась в старом деревянном здании 1929 года постройки.

— Я очень рад, что к этой юбилейной дате на малой родине Афанасия Петровича — селе Хайахсыт Чурапчинского улуса открылось новое здание школы-сада, которое носит его имя. Этого дня с нетерпением ждали все жители села, — написал руководитель региона.

Теперь школьники будут учиться в современном двухэтажном здании общей площадью более 2 тысяч кв.м. В здании два блока, один из них займет школа на 90 мест, другое – детский сад на 40 мест. П

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Айсен Николаев добавил, что в этом году выдающемуся государственному деятелю Афанасию Петровичу Илларионову исполнилось бы 80 лет.

— Мы всегда с теплотой вспоминаем об Афанасии Петровиче как о человеке, который всю свою жизнь трудился на благо развития Якутии. Память о славном сыне Якутии всегда будет жить в наших сердцах, — заключил он.

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