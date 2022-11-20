Жители Якутска оценили благоустройство дворов по улице Лермонтова

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске приемочная комиссия посетила несколько обновленных дворов по улице Лермонтова. Местные жители также прогулялись по реконструированным площадкам, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Комиссия оценила ремонт по адресам Лермонтова 138/2, 138/3, 138/4 и 58/2, отметив, что основные виды работ завершены, и все замечания учтены и отработаны.

Заместитель главы по вопросам развития города Якутска Антон Алексеенко поблагодарил проектировщиков и подрядчиков за благоустройство детских площадок, по освещению, по проездам и тротуарам, заменены места сбора твёрдых коммунальных отходов.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Замдиректора по капстроительству МКУ «Главстрой» Василий Румянцев добавил, что у подрядчика есть гарантийное обязательство на 3 года по всем видам работ.

– Если замечены какие-либо недоработки, необходимо обращаться в Управу своего округа, они в свою очередь обращаются к нам, а мы уже отрабатываем с подрядной организацией по поступившим от жителей замечаниям. Если оборудование, в том числе детские игровые комплексы, скамейки, качели, урны по какой-то причине будут повреждены, то в течение трёх лет их можно будет заменить, подрядчик несет за это полную ответственность, – подчеркнул он.

Староста многоквартирного жилого дома 138/3 по Лермонтова Оксана Андреева сообщила, что все работы по программе благоустройства «1000 дворов на Дальнем Востоке», выполнены в срок.

– Жильцы довольны. Будем бережно относиться к нашему двору. Особую благодарность выражаем нашей управляющей компании «Кристалл», Управе Сайсарского округа, руководству окружной администрации города Якутска, – прокомментировала она.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

– Мы очень довольны преображением двора, если учесть, что мы ждали этой программы довольно долго. Были какие-то недочеты, но это рабочие моменты, всё поправимо. Довольны детской площадкой, асфальтированием, освещением, а самое главное, водоотведением за домом. Несомненно, проделана большая работа. Спасибо всем огромное, – прокомментировала жительница дома 58/2 Ирина Позднякова.

Она как председатель комиссии и инициативной группы добавила, что не нужно бояться активно проявлять свою инициативу, вносить свои предложения, вступать в программы, так как всё это делается ради общего блага.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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