Эксперты высоко оценили работу властей Якутии по поддержке мобилизованных

Фото: Андрей СОРОКИН

Экспертный институт социальных исследований выпустил исследование на тему «Регионы в условиях мобилизации». В докладе высоко оценивается работа правительства Якутии в плане поддержки мобилизованных их семей.

Например, эксперты института называют работу властей республики как человекоцентричную, «направленную на регулярную коммуникацию власти с жителями региона».

Подчеркивается, что после объявления частичной мобилизации глава региона Айсен Николаев сделал ставку на личное общение с теми жителями региона, которых этот процесс коснулся напрямую.

– Общение с людьми стало источником принятых в Якутии управленческих решений по сопровождению мобилизации. Важно, что региональные власти находятся на постоянной связи с якутянами в воинских частях и напрямую узнают об их потребностях, – говорится в докладе.

Также отмечается, что в оказании помощи мобилизованным якутянам активно включились и жители республики. В основном это помощь на бытовом уровне: колка льда, заготовка дров, отправка домашней еды раненным бойцам, изготовление теплых вещей.

В результате, работа правительства Якутии по поддержке мобилизованным и их семьям оценена как последовательная, комплексная и ориентированная на заботу о жителях региона.

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