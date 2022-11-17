Житель Якутии помог знакомой похоронить собаку и обокрал ее

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мирнинском районе в полицию обратилась местная жительница с заявлением, что у нее из сарая украли вещи на общую сумму 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Полиция установила личность вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина. Он помогал женщине хоронить ее умершую собаку. В сарай он заходил за лопатой, по ходу дела злоумышленник заприметил вещи, которые можно сбыть.

Позже подозреваемый вернулся в сарай и украл шесть автомобильных шин, две насосные станции, а также два оборудования для мойки машины. Похищенное успел сбыть.

На мужчину завели уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 — кража. Санкциями предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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