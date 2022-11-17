Многодетные семьи Якутии могут получить 200 тысяч рублей вместо земельного участка

Фото: газета Кыым

16 ноября депутаты Госсобрания Ил Тумэн приняли закон, по которому многодетные семьи Якутии смогут вместо бесплатного земельного участка получить 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Якутии.

Отметим, что такая альтернатива актуальна семьям, которые не хотят стоять в очереди на получение земли. По слова министра труда Якутии Елены Волковой, денежная сумма не является полной заменой земельного участка. Чиновник отметила, что с учетом всех получаемых денег, например, маткапитала, многодетная семья сможет позволить себе квартиру или погашение ипотеки.

Всего правительством Якутии будет заложено 400 миллионов рублей на выплаты. Прогнозируется, что ими воспользуются около 40% семей. При этом, выбрав деньги, претендовать на землю якутяне больше не смогут.

По данным министерства, сегодня такая мера поддержки уже реализуется в 16 субъектах Российской Федерации, таких как Республика Алтай, Красноярский край, Иркутская область и др.

В 2018 году такую меру уже пробовали внедрить в качестве пилотного проекта. Тогда около 1100 семей пожелали использовать денежную выплату на улучшение жилищных условий на общую сумму 192 миллиона рублей. По итогам завершения пилотного проекта поступали многочисленные обращения многодетных семей о продлении данного механизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Многодетным семьям Якутии вместо земельного участка предложат 200 тысяч рублей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.