В Якутии выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 17 ноября в Якутии зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 28 случаев, в Среднеколымском районе — 4 случая, в Алданском и Намском районах — по 2 случая, в Абыйском, Верхневилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Майском и Хангаласском районах — по 1 случаю.

За последние сутки госпитализировано 8 человек, выздоровело 26 человек. Лечение в стационарах получают 17,7% больных, в амбулаторных условиях — 82,3%. Из 104 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 29,8%.

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