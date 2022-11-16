В Якутии депутаты приняли поправки к бюджету

Фото: Андрей СОРОКИН

16 ноября народные депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) рассмотрели и приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2022 год.

Общий объём доходов на 2022 год составит по прогнозным показателям 318,7 миллиарда рублей. Отмечается, что бюджет увеличен почти на 43 миллиарда рублей, из них 28 миллиардов - федеральные средства.

Из федерального бюджета будет выделено около шести миллиардов рублей, а также 20,8 миллиарда рублей от государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья.

Собственные налоговые и неналоговые доходы составят свыше 166 миллиардов рублей. Объём расходов на 2022 год также планируется увеличить на 43 миллиарда, всего он составит 353 миллиарда рублей.

В первую очередь расходы будут направлены на возмещение части транспортных затрат на доставку продовольственных товаров, обеспечение транспортной доступности на межрайонных авиамаршрутах, ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий, а также социальные меры поддержки и расходы в связи с повышением МРОТ с 1 июня 2022 года.

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