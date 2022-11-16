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НовостиОбщество16 ноября 2022 4:17

Изменилось расписание отправки парома на паромной переправе Жатай — Техтюр в Якутии

Он делает один круговой рейс в день
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

На паромной переправе Жатай — Техтюр изменилось расписание отправки парома, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Отмечается, что сейчас паром делает один круговой рейс в день. В 14 часов начинается загрузка в поселке Жатай, а в 17 часов начинается загрузка в поселке Техтюр.

Напомним, в данный момент паромные перевозки через Лену осуществляются по маршруту Жатай — Техтюр в сопровождении ледокола.

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