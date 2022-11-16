Госкомцен Якутии опроверг информацию о резком декабрьском подорожании цен на продукты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госкомцен Якутии назвал фейком информацию о резком подорожании цен на продукты питания с 1 декабря 2022 года. Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Ранее по социальным сетям республики была распространена информация якобы от имени Госкомцена Якутии. В сообщении говорилось о резком подорожании цен с 1 декабря на все, в том числе на продукты питания с рекомендацией закупить продукты заранее.

В ведомстве отметили, что цены на продукты питания меняются под воздействием рыночных механизмов, в том числе сезонности, изменения спроса и предложения, затрат производителей на производство продовольствия.

«Изменение цен происходит с учетом данных факторов, а не с 1 числа месяца какого-либо месяца», — подчеркнули в Госкомцене.

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