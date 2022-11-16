Сыну главы Нюрбинского района, подозреваемого в убийстве матери и сестры, продлили срок в СИЗО

Фото: подозреваемый в убийстве с сестрой. Фото: соцсети дочери главы Анжелики

Судья Якутского горсуда Елена Протопопова 15 ноября продлила срок содержания под стражей сыну главы Нюрбинского района Айсену Иннокентьеву.

Эти данные представлены в картотеке суда. Срок содержания под стражей не уточняется. Айсен Иннокентьев находится в СИЗО уже пять месяцев, с 17 июня. В настоящее время расследование по его делу еще не закончено.

Напомним, трагедия в частном доме в Якутске разыгралась вечером 15 июня. 21-летний сын главы Нюрбинского района Алексея Иннокентьева Айсен взял нож и несколько раз ударил им свою старшую сестру и мать.

Сестра погибла сразу, а женщина еще была жива на момент приезда скорой помощи и скончалась в реанимационном отделении больницы. Юношу задержали на месте преступления. Двойное убийство вызвало широкий общественный резонанс.

Как ранее заявил «КП-Якутия» осведомленный источник, до убийства юноша весь день распивал алкоголь. Возможно, это могло стать источником немотивированной агрессии к родственницам.

Кроме того, телеграм-канал Shot сообщил, что у молодого человека было нездоровое пристрастие к наркотикам, в частности к амфетамину. Но это еще предстоит установить следствию.

17 июня Айсена Иннокентьева заключили под стражу на два месяца, хотя он просил о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста.

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