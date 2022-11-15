В Якутске провели рейд по отлову бродячих собак

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска провели плановый рейд по отлову бродячих собак. Чиновники выезжали в город с руководителем управы Промышленного округа Елизаветой Служеникиной, Департаментом ветеринарии, участковыми и подрядчиком по отлову собак.

«Собаки действительно есть, но поймать их непросто. Подрядчики по отлову работают ежедневно, процесс идёт. Хотелось бы обратиться к жителям Промышленного округа и ко всем жителям города Якутска с призывом ответственно относиться к тем, кого они приручили, держать питомцев в своих квартирах, домах, не отпускать их на улицу без присмотра», – отметила Служеникина.

В мэрии добавили, что подобные рейды проходят каждую неделю. При этом гражданам, которые нарушили правила содержания домашних животных, грозят предупреждения и штрафы.

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