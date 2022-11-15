В Якутии отмечают сезонный рост заболеваемости ОРВИ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным мониторинга за 45-ю неделю 2022 года, с 7 по 13 ноября, в Якутии наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии, сообщает управление Роспотребнадзора по Якутии.

В целом по республике зарегистрировано 7908 случаев ОРВИ. Эпидемические пороги заболеваемости превышены во всех возрастных группах.

В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии (метапневмовирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, RC-вирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы), с преобладанием метапневмовирусов. Также отмечены единичные находки вирусов гриппа В.

Гражданам напоминают, что в настоящее время активно продолжается иммунизация населения против гриппа поступившими вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

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