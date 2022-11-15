Приборы ночного видения и беспилотники передадут якутянам — участникам СВО

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Якутия закупает для жителей республики, участвующих в специальной военной операции, приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры и бинокли. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков, передает пресс-служба главы и правительства республики.

«Поставка дополнительного оснащения ожидается в 20-х числах ноября для дальнейшей отправки нашим ребятам, которые призваны с республики», — отметил глава ведомства.

На днях была организована передача дополнительного снаряжения для военнослужащих, включающего теплые вещи и лекарства. Также ранее военнослужащие получили шесть автомобилей марки пикап.

Также решением оперативного штаба был расширен перечень дополнительного оснащения и снаряжения участников СВО. В него включен набор продуктов питания и укомплектованные необходимыми медикаментами аптечки.

Лепчиков подчеркнул, что оперативный штаб продолжает работу по дополнительному приобретению обмундирования и экипировки для последующей передачи материальных ценностей воинским частям.

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