В Якутске произошел пожар в 12-этажном жилом доме по улице Дзержинского

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

В Якутске днем 14 ноября произошел пожар на первом этаже 12-ти этажного жилого дома на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Силы и средства Якутского пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание в подсобном помещении магазина одежды. Его предварительная площадь составила 10 квадратных метров.

Всего на тушение привлекались 8 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава. Для установления причины и виновных на месте работает дознаватель МЧС России.

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