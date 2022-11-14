Росгвардия задержала дебошира в ночном клубе Якутска

Фото: Росгвардия по Якутии

Вечером 10 ноября на пульт оператора вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал от одного из развлекательных заведений на улице Семена Данилова.

Выяснилось, что один из нетрезвых посетителей учинил хулиганские действия, поэтому администратор заведения нажал тревожную кнопку. Наряд Росгвардии прибыл к месту происшествия за несколько минут.

При проверке личности выяснилось, что задержанный 37-летний уроженец Нюрбинского района находится в федеральном розыске за угон автомашины. Его доставили в полицию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.