24-летний житель Якутска предстанет перед судом за распространение наркотиков

Фото: архив Росгвардии по Якутии

24-летний парень из Якутска обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

По версии следствия, обвиняемый стал работать закладчиком наркотических средств в составе организованной банды наркодилеров. В очередной раз получив данные о месте хранения нарковеществ, он забрал их из тайника, но был задержан сотрудниками Росгвардии. У него изъяли 50 свертков с наркотиками.

На него завели дело и отправили в суд. В отношении поставщиков наркотических средств уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.