55 бездомных собак отловлено в Якутске за одну неделю

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшую неделю в Якутске отловлено 55 безнадзорных собак. Такая информация была озвучена на общегородской планерке 14 ноября, сообщает телеграм-канал мэрии «Якутск».

Проведено 14 рейдов в округах, составлено 10 протоколов об административном правонарушении за самовыгул домашних животных.

За неделю поступило 103 заявки на отлов безнадзорных собак, из них исполнена 81 заявка. Работают три бригады по отлову животных.

Напомним, неделей ранее была отловлена 21 бездомная собака, а мэр Якутска Евгений Григорьев поручил продолжать отлов собак в усиленном режиме.

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