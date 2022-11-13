В Якутске прошли соревнования по сенокосу в 20-градусный мороз

Фото: ЯСИА

12 ноября на озере Сайсары в Якутске 42 студента Арктического государственного агротехнологического университета поучаствовали в соревновании по ручному сенокосу, сообщает ЯСИА.

Отмечается, что в этот день температура опустилась ниже 20 градусов.

По словам самих участников, подобные конкурсы возрождают национальные традиции, прививают молодежи навыки ручного труда.

Студенты разделились на семь команд. Участники состязания должны были скосить камыши на площади 0.2 гектара на каждую команду в течение двух часов. Всем командам вручили сертификаты и денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составил 84 тысячи рублей.

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