В России завели первое дело о бегстве мобилизованного якутянина

Павел Чиков. Фото: Wikimedia

В России завели первое уголовное дело на мобилизованного, который сбежал из воинской части. Как сообщил юрист Павел Чиков, речь идет об уроженце Якутии – его мобилизовали и доставили в Улан-Удэ, однако мужчина наотрез отказался ехать воевать.

«Обвиняемый заявил командиру: «Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев». Сообщил, что после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе», – сообщил Чиков.

По словам правозащитника, военный комендант комендатуры в Улан-Удэ возбудил уголовное дело по части 2.1 статьи 337 УК РФ. Это новая позиция уголовного кодекса, которая была введена 24 сентября. По этой части предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Фото: Павел Чиков

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